Morandi perde valigie, 'ridiamoci su'

BOLOGNA, 2 GIU - Dopo Claudia Cardinale, anche Gianni Morandi racconta le sue disavventure con le valigie (perse) dopo un viaggio in aereo. "Siamo all'aeroporto di Cagliari. Venivamo da Roma e i nostri bagagli non sono arrivati...", dice il cantante bolognese in un video postato sulla propria pagina Facebook. "E adesso che facciamo? C'è un ufficio reclami... lost and found, ci vuole pazienza, prendiamola sul ridere... però lei non ha tanta voglia di ridere, siamo un po' incavolati", continua coinvolgendo nel filmato altre viaggiatrici. Il post, come sempre, ha raccolto migliaia di visualizzazioni e commenti.