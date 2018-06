Johnny Depp sta male? Preoccupa foto web

ROMA, 3 GIU - Senza capelli nè pizzetto sottile, volto scavato, pallido: preoccupa il dimagrimento di Johnny Depp e in generale il suo aspetto poco in salute. Sta facendo il giro del mondo una foto dell'artista americano, 55 anni il 9 giugno, postata da sue fan russe che sono riuscite a fare una foto con il 'pirata' in un hotel di San Pietroburgo prima del concerto di Depp, in tour con la sua band, The Hollywood Vampires. Il cantante e chitarrista arriverà con Alice Cooper e Joe Perry ad esibirsi anche in Italia, il 7 luglio a Lucca, l'8 a Roma. Sui social commenti affettuosi e in pensiero per l'attore, e c'è chi spera si tratti di preparazione fisica per il prossimo film. Intanto a novembre è atteso il suo ritorno al cinema con Animali fantastici: I crimini di Grindelwald, il sequel del fantasy scritto dalla Rowling, mentre si parla del remake di un classico monster movie L'Uomo invisibile, l'horror del 1933.