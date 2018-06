Arriva Sputnik, il nuovo Luca Carboni

ROMA, 3 GIU - L'8 giugno esce Sputnik, il nuovo album di Luca Carboni che è stato anticipato dal primo singolo "Una Grande Festa". Il brano in tempi davvero record è stato il più trasmesso dalle radio, raggiungendo direttamente il numero 1 della classifica EarOne. Sputnik segue la performance del precedente disco "Pop-Up" con tutti i singoli ai vertici delle classifiche e dell'airplay radiofonico. Un nuovo progetto, diretto ed essenziale, un disco che si presenta come un album 100% Carboni (sono dell'artista anche la cover e i disegni del booklet) fatto di nove canzoni perfette che raccontano al meglio il suo sguardo, un disco che racconta l'oggi e lascia poco spazio a nostalgie passatiste, ma piuttosto si concentra sul presente e guarda con occhi aperti e la giusta vena di poesia il futuro. Un disco con un team di lavoro ampio, soprattutto sul fronte della scrittura che vedono Carboni al fianco di Calcutta (in "Io non voglio"), Giorgio Poi (in "Prima di partire"), Flavio Pardini in arte Gazzelle (in "L'alba")