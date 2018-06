Degan, racconto tribù che scompaiono

ROMA, 03 GIU - Immergersi nella maniera più veritiera possibile nella cultura di tribù che stanno scomparendo, tra riti iniziatici, anche violenti, stile di vita e rapporto con la natura, "prima che diventino 'pezzi' da museo, o attrazioni in un parco dove paghi il biglietto per sapere com'erano". E' l'obiettivo, spiega all'ANSA Raz Degan, alla base di Raz & the tribe, docuserie in 4 episodi (l'ultima è un best of), su Sky Atlantic Hd da lunedì 4 giugno alle 23,15. L'attore e regista, accompagnato da un amico e compagno di viaggio per ogni puntata, entra nel mondo degli Hamar in Etiopia insieme a Asia Argento; dei Mentawai a Sumatra con Piero Pelù e dei Dani in Papua Occidentale con Luca Argentero. Degan torna su Sky Atlantic dopo il successo nel 2017 del suo primo documentario da regista (della docuserie invece è ideatore del progetto), L'ultimo sciamano. Le tribù protagoniste di Raz & the tribe "colpiscono per motivi sociali, ambientali e culturali". La serie non vuole giudicare ma "suscitare domande".