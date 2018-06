Incassi Usa, 'Solo' resta al top

ROMA, 3 GIU - Solo: A Star Wars story è al top del botteghino Usa in un weekend al cinema senza grandi sorprese. Il film di Ron Howard ha incassato con 29 milioni 296 mila dollari, restando in vetta per la seconda settimana per quanto non sembra volare alto, secondo gli analisti di Box Office Mojo che ne segnalano la scarsa progressione dopo il debutto del Memorial Day. Nel mercato domestico è arrivato a quota 148 milioni 888 mila dollari per un totale worldwide di 264,188,692 milioni. Al secondo posto l'action Deadpool 2 con 23 milioni 325 mila dollari incassati e al terzo il dramma romantico Adrift di Baltasar Kormakur con Shailene Woodley e Sam Claflin, tratto dalla storia vera di un naufragio nell'Oceano Pacifico. Il film al primo weekend ha portato a casa 11 milioni e mezzo di dollari.