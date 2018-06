Domenica gratuita, Pitti supera Uffizi

FIRENZE, 04 GIU - Per la prima volta, i musei di Palazzo Pitti superano in termini di presenze gli Uffizi (dove c'erano comunque lunghissime file): è quanto è avvenuto ieri, prima domenica di giugno, giornata di ingresso gratuito. A dirlo, parlando con l'ANSA, è stato il direttore delle Gallerie Eike Schmidt. "In Palazzo Pitti ieri abbiamo avuto 8522 visitatori, probabilmente anche grazie alla contestuale presenza delle mostre su Maria Lai e sul Pontormo, a fronte di 7800 agli Uffizi - spiega Schmidt - . Quanto è avvenuto ieri è il segno che l'operazione di valorizzazione di Palazzo Pitti sta funzionando; e si affianca ad aumento di circa il 50% degli ingressi paganti in Palazzo negli ultimi mesi". Sempre ieri, sono stati oltre 13mila gli ingressi nel parco mediceo di Boboli. E quanto alle lunghissime file riscontrate per entrare agli Uffizi, il direttore ha spiegato che "in buona parte, a determinare questo effetto è stato l'ingresso gratuito previsto per la giornata".