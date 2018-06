Tutto può succedere, la terza stagione

ROMA, 4 GIU - I Ferraro sono una famiglia numerosa e coinvolgente: quattro fratelli molto diversi tra loro, ma anche molto uniti e i loro figli, che hanno preso la loro strada, oltre ai nonni sempre presenti. Una storia familiare che ne contiene tante altre tra relazioni, amori, tradimenti, sorprese, paure: in questa Parenthood tutta italiana, tutto può succedere. Ma il cuore della terza stagione di "Tutto può succedere" (dal 5 giugno su Raiplay e e poi in prima serata su Rai1 dalla prossima settimana, prevista per l'11 ma la data potrebbe subire uno slittamento) batte sulla fatica di diventare grandi. Prodotta da Cattleya, una serie tv in 8 serate con la regia di Alessandro Casale e Lucio Pellegrini. Temi che riguardano tutti. Nel cast i 'fratelli' Pietro Sermonti, Maya Sansa, Caterina Morariu a Alessandro Tiberi. E poi Camilla Filippi a Fabio Ghidoni, Esther Elisha. Alle cugine Matilda De Angelis a Benedetta Porcaroli. E poi i nonni Ettore & Emma (Licia Maglietta - Giorgio Colangeli). Tra le new entry Giuseppe Zeno.