Love Me Gender con Francini

ROMA, 4 GIU - Quattro puntate e dodici storie per esplorare le nuove frontiere dell'amore e capire - con sguardo aperto e ironia - se di frontiere si può ancora parlare: da mercoledì 6 giugno 2018 alle ore 21.10 in prima tv assoluta su laF (Sky 135) prende il via "Love Me Gender", la nuova produzione originale laF firmata da Stand By Me: Chiara Francini gira l'Italia da Nord a Sud per incontrare persone comuni, ascoltarne le storie e raccontare come cambiano le relazioni in una società dove l'identità di genere è sempre più fluida. "Con Love me gender - racconta Chiara Francini - ho voluto attraversare l'Italia per conoscere la realtà dei tanti modi di essere famiglia oggi. Un viaggio tra ruoli, generi e identità in un mondo in costante trasformazione. Ho potuto conoscere e raccontare una straordinaria normalità in altri modi di vivere la famiglia, la coppia, il rapporto con i figli".