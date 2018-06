Giammaria in prime time con ladri d'arte

ROMA, 4 GIU - Dobbiamo essere in gran parte grati ai carabinieri del Comando Tutela Patrimonio che hanno restituito al paese un cospicuo tesoro di reperti archeologici. Duilio Giammaria torna in prima serata su Rai1 con due puntate di Petrolio - Ladri di Bellezza il 6 giugno e Eredi Unici il 13 - in un viaggio tra Italia e Stati Uniti, per dimostrare come "quello delle opere d'arte rappresenti il quarto mercato illecito del mondo. Un traffico frutto di scavi clandestini e veri e propri furti". Petrolio ricostruisce, grazie a un'inchiesta durata più di un anno, il sistema di contatti, rapporti, scambi di denaro di una rete internazionale che fa girare questo mercato clandestino. "Abbiamo vissuto per giorni con i carabinieri che si occupano della tutela del patrimonio culturale" spiega il giornalista e conduttore Rai. "Quello che non si sapeva è che esistesse una rete di furti su commissione. Abbiamo analizzato questo fenomeno, come i grandi musei americani siano diventati strumenti di questa logica riferita all'arte".