Cultura e spettacolo a Memoria Festival

MIRANDOLA (MODENA), 5 GIU - Dopo il successo di pubblico della prima edizione nel 2016 e, nel 2017, l'esordio del ProMemoria, prima edizione 'dispari', quest'anno dal 7 al 10 giugno a Mirandola l'appuntamento è con la seconda edizione del Memoria Festival, organizzato dal Consorzio per il Festival della Memoria in collaborazione con Giulio Einaudi editore e sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura. In programma incontri, conferenze, tavole rotonde, concerti, spettacoli, proiezioni, laboratori, mostre. Tra le piazze, i portici, i giardini e i palazzi della città sono in calendario appuntamenti con protagonisti italiani della cultura, del pensiero e dello spettacolo, spaziando fra discipline e temi diversi, sempre in dialogo reciproco intorno alla memoria. Tra gli ospiti: Gustavo Zagrebelsky, Giovanni Maria Flick, Francesco Clementi e Gian Carlo Caselli, Alberto Melloni, Sergio Luzzatto, Stefano Bartezzaghi, Massimo Cacciari, Dori Ghezzi, Piero Fassino e Ferruccio de Bortoli, Carlo Lucarelli