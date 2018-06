Taviani, smetto quando Italia si rialza

PARIGI, 5 GIU - "Smetterò quando l'Italia si rialzerà": lo dice Paolo Taviani al quotidiano Le Monde, in occasione della presentazione in Francia del suo ultimo film, 'Una questione privata'. Il regista, a 86 anni, spiega che il film l'ha "scritto e montato insieme" al fratello Vittorio, scomparso lo scorso 15 aprile, anche se lui stava troppo male per essere presente sul set: "un cameraman - racconta - mi ha fatto notare che a ogni ripresa mi giravo, come se cercassi la conferma di qualcuno... con Vittorio litigavamo tanto, ad ogni passaggio di un film e, peggio ancora, sui campi di tennis: 'Crepa!', ci gridavamo tirandoci la racchetta in faccia! Da quando se n'è andato, gli amici mi spingono a continuare, senza di lui. Io rispondo loro: presenterò le dimissioni, nella vita come nel cinema, quando il mio paese, devastato, si rialzerà dalle sue rovine; fino ad allora, è meglio rimanere vivi".