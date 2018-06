Totti e Crowe, gladiatori al Colosseo

(ANSA) ROMA 5 GIU - Al photocall mostra, da vero tifoso sportivo, una sciarpa con la scritta 'Forza Roma' e, all'incontro stampa, parla poi con grande passione della Capitale che tanto ama: "Sono stato qui tante volte, ma sempre per pochi giorni. Vorrei riuscire a restare per un po' di tempo". Russell Crowe, appesantito e con barbone bianco, oggi a Roma non si risparmia e il 6 giugno, proprio al Colosseo, incontrerà un Gladiatore proprio come lui, ovvero l'ex capitano della Roma Francesco Totti. L'occasione è la proiezione speciale di beneficenza de Il gladiatore di Ridley Scott, 5 premi Oscar, un evento voluto dall'Orchestra Italiana del Cinema, Cineconcerts e Parco Archeologico del Colosseo in collaborazione con il Rotary, per una serata evento in cui il film sarà accompagnato 'live' dall'orchestra Italiana del cinema. Presenti anche Hans Zimmer che ha firmato la colonna sonora con la cantante solista Lisa Gerrard e Justin Freer, compositore e direttore d'orchestra. Si replica poi l'8 e il 9 giugno al Circo Massimo.