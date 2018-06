Gli architetti disegnano in piazza

ROMA, 5 GIU - Tutti insieme, pennelli alla mano, per proiettare sulla storica piazza Borghese il disegno della facciata della loro facoltà. Succede il 6 giugno a Roma, in pieno centro storico della capitale, dove alla vigilia del convegno "Declinare Roma" organizzato per il 7 e 8 giugno dal Dipartimento di Storia, disegno e restauro dell'Architettura, la Scuola di Dottorato - con una performance che andrà avanti ad oltranza dal mattino - disegnerà sui sampietrini della piazza il profilo schematico della facciata del palazzo che ospita la Facoltà. Il disegno, immaginato come "una proiezione della Scuola verso la città", verrà realizzato da docenti, Dottori e Dottorandi guidati dalla docente Emanuela Chiavoni. Nei due giorni successivi la Facoltà ospiterà per la prima volta in un confronto a più voci esperti nel campo dell'architettura e della gestione dei beni culturali per approfondire temi cruciali per la città e la gestione del suo patrimonio culturale.