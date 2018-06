Debutta Tempesta, musica di Sangiorgi

MILANO, 5 GIU - E' Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro, il compositore delle musiche di 'Tempesta', la nuova coreografia di Giuseppe Spota che l'Aterballetto metterà in scena dal 12 giugno in prima assoluta al Piccolo Teatro di Milano. In questo lavoro con la drammaturgia di Pasquale Plastino, le scene di Giacomo Andrico, la sfida è stata quella di unire la danza alla narrazione teatrale, partendo dall'opera di Shakespeare. D'altronde la Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto ha l'obiettivo di essere un facilitatore, come ha spiegato il direttore Gigi Cristoforetti, "di nuove relazioni interne al sistema nazionale dello spettacolo dal vivo". "Tempesta permette un passo fondamentale alla danza italiana: due teatri importanti, quello del Veneto e quello di Brescia, ci producono e ci ospitano nelle loro stagioni, dopo il debutto al Piccolo di Milano. È la strada - ha aggiunto - per una diffusione più capillare della danza".