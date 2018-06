Macerata Verdesperanza per il festival

MILANO, 5 GIU - Si tinge di verde speranza l'estate di Macerata: è infatti verdesperanza il motto del Macerata Opera Festival che dal 20 luglio al 12 agosto metterà in scena tre titoli di lirica (a partire dalla nuova regia di Graham Vick del Flauto magico in Italiano), spettacoli 'crossover', da Vinicio Capossela a Max Gazzè, aperitivi in musica, balli e dj set per trasformare la città nello spazio di una grande festa. Verde, ecologia, sostenibilità sono temi legati al verde speranza, che simbolicamente si vedranno anche sullo Sferisterio - cuore storico del festival - che grazie al videomapping accoglierà gli spettatori trasformato in un giardino verticale. Oltre al Flauto magico, il cartellone del festival include L'elisir d'amore diretto da Lanzillotta con la regia di Damiano Michieletto, ambientato in spiaggia e andato in scena per la prima volta a Valencia, e la storica Traviata degli specchi del 1992 firmata da Svoboda e Brockhaus diretta da Keri-Lynn Wilson in cui si esibirà anche il baritono Luca Salsi.