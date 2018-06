Rock in Roma festeggia 10 anni

ROMA, 6 GIU - Il Rock in Roma taglia il traguardo dei 10 anni. E lo fa aprendosi alle nuove tendenze e piantando radici in diverse zone della città. Il festival, dal 20 giugno al 26 luglio, mantiene l'Ippodromo delle Capannelle come sua casa d'elezione, ma amplia gli spazi e le collaborazioni e si fa in quattro, tra Circo Massimo, Teatro Romano di Ostia Antica e Cavea dell'Auditorium - Parco della Musica. Tra i più attesi Roger Waters, proprio nell'antica arena di epoca romana, poi gli Hollywood Vampires di Alice Cooper, Johnny Depp (che sta facendo preoccupare i fan per alcune foto in cui appare molto dimagrito) e Joe Perry in Cavea, mentre a Ostia Antica si esibiranno Jeff Beck, Cigarettes After Sex e Myles Kennedy. Nella sede storica di Capannelle suoneranno The Killers, Parkway Drive, Megadeth, Macklemore, De André canta De André, Coez, Post Malone + Dark Polo Gang, Carl Brave e Franco126, Lo Stato Sociale, Caparezza + Eugenio in via di gioia, The Chemical Brothers, Sfera Ebbasta, Mannarino, Fabri Fibra.