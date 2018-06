Letterature, Westover tra ospiti al Foro

ROMA, 6 GIU - Saranno Gianrico Carofiglio, Aurelio Picca e l'americana Tara Westover, l'autrice del fortunato esordio 'L'educazione', i protagonisti del primo appuntamento, il 7 giugno, alla Basilica di Massenzio con il Festival Internazionale di Roma, Letterature. L'edizione 2018, che si concluderà il 3 luglio, si è aperta il 3 maggio con due mesi di appuntamenti nelle Biblioteche di Roma e un programma off in cinque fine settimana che si aggiungono alle 8 serate al Foro Romano ideate e dirette da Maria Ida Gaeta. Ad aprire l'evento inaugurale sarà Fabrizio Gifuni con la lettura di un testo dello scrittore e giornalista turco Ahmet Altan, incarcerato per reati d'opinione nel 2015. Dedicata a 'Pavidi e no', con il commento musicale live di Andrea Feroci e Francesco Micozzi, l'apertura di Letterature a Massenzio vedrà, come di consueto nel format del Festival, gli ospiti leggere un testo inedito scritto appositamente e ispirato al tema di questa edizione Il diritto/Il rovescio, riflessione sull'ambiguità delle parole.