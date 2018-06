Mittelfest a Cividale,tema i millennials

MILANO, 6 GIU - Quattro prime mondiali e diciotto italiane, 31 progetti artistici portati in scena da oltre 20 paesi europei a Cividale del Friuli. È il 'Mittelfest 2018' - in programma dal 5 al 15 luglio - diretto per i prossimi tre anni dal regista teatrale Haris Pasovic, che avrà come tema conduttore i 'millennials'. Una kermesse, presentata oggi a Milano, che riunisce diverse forme artistiche, dal teatro alla danza, passando per musica classica e contemporanea fino alle installazioni artistiche e alla cultura popolare. "In Friuli Venezia Giulia si incontrano le grandi civiltà europee: quella tedesca, slava e latina" ha spiegato il presidente di Mittelfest, Federico Rossi. "Partendo dai millennials e dai giovani vorremmo riportare la speranza di una Europa che può rinascere anche con l'arte e la cultura", ha aggiunto. In scena, accanto ad artisti affermati, si esibiranno anche giovani, porteranno il loro punto di vista come nuove generazioni di migranti, mescolando stili, generi e culture europee diverse.