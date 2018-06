Torna 'Bari in Jazz' con Noa e Mannoia

BARI, 6 GIU - Noa, Fiorella Mannoia e Rosalia de Souza sono alcune delle protagoniste della 14/a edizione del festival metropolitano 'Bari in Jazz', che quest'anno sarà dedicato alle figure femminili nella musica, con un ricco cartellone in 12 piazze del capoluogo pugliese e della sua provincia, e con due concerti fuori regione, a Matera, dal 15 giugno al 22 agosto. Tra le protagoniste del festival metropolitano ci saranno anche l'artista francese Anne Paceo, il gruppo americano 'Thank & The Bangas', Tricia Evy, Chiara Civello, il 'Fil rouge quintetto', Melissa Laveaux. Il festival avrà un'anteprima in collaborazione con la rassegna 'Il libro possibile', l'8 giugno a Polignano, con l'incontro-concerto e la presentazione del libro del pianista Giovanni Allevi, 'L'equilibrio della lucertola'. Inoltre il 15 giugno, sul sagrato della cattedrale di Monopoli, è in programma il concerto di Nabil Bey e Gianni Lenoci, insieme con i musicisti Tsanta Randriamihajasoa e Josia Rakotondravohitra.