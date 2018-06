Alberto Angela con HarperCollins Italia

ROMA, 6 GIU - Alberto Angela pubblicherà con HarperCollins Italia i prossimi tre libri. Lo annuncia la casa editrice precisando che il primo titolo, 'Antonio e Cleopatra. Il tramonto di un regno, l'alba di un impero', "uscirà in collaborazione con Rai Eri ed è previsto per l'autunno del 2018". "Comincia una nuova avventura editoriale. Tra me e HarperCollins si è creato il feeling giusto e stimolante per la nascita di nuovi progetti appassionanti e coinvolgenti all'insegna dell'approfondimento storico e della lettura di qualità" afferma Alberto Angela. "Sono molto orgogliosa - dice Laura Donnini, amministratore delegato e Publisher di HarperCollins Italia - di pubblicare Alberto Angela. Ha la straordinaria capacità di raccontare in modo emozionante la storia attraverso la vita delle persone. Grazie alla sua abilità di divulgatore della conoscenza sa avvicinare con grande naturalezza lettori e spettatori ai più grandi tesori patrimonio dell'umanità, come comprovato dal mirabile successo delle sue trasmissioni tv.