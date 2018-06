'Rivelazioni', Borsa a Capodimonte

NAPOLI, 6 GIU - Borsa Italiana sceglie Napoli e il Museo e Real Bosco di Capodimonte per la terza edizione di 'Rivelazioni - Finance for Fine Arts', il progetto dedicato alla promozione della raccolta di risorse destinate ai restauri presso gli imprenditori. Cinque i capolavori già adottati attraverso la piattaforma dell'Art Bonus : 'Il Ritratto di Pier Luigi Farnese' di Tiziano Vecellio (aziende Gradel, Pasel e Tecno), 'l'Adorazione dei Pastori' di Giovan Battista Salvi detto il Sassoferrato (D&D Ita), la 'Natività' di Luca Signorelli (Protom), 'La Cantatrice' di Bernardo Cavallino (Cartesar) e 'Adorazione del Bambino' di Michelangelo Anselmi (EPM). Sono in cerca di mecenati, invece, 'Il Paesaggio con la Ninfa Egeria' di Claude Lorrain, 'Ritratto dell'infante Francesco di Borbone' di Elisabeth Vigée Le Brun e 'l'Annunciazione e i santi Giovanni Battista e Andrea' di Filippino Lippi.