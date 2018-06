In mostra 100 scatti di Cicconi Massi

SENIGALLIA (ANCONA), 6 GIU - Oltre 100 fotografie in bianco e nero di Lorenzo Cicconi Massi sono esposte dal 7 giugno al 31 luglio 2018 alla Rocca roveresca di Senigallia nella mostra dal titolo "In aria". E' una delle prime antologiche con cui la città rende omaggio a uno dei suoi figli più noti in Italia: un artista molto legato al territorio con un percorso che affonda le sue radici nel Gruppo Misa di Senigallia e in Mario Giacomelli, ma non solo: oltre ai vari premi fotografici, alle pubblicazioni nelle maggiori riviste europee e alle mostre in Italia e all'estero, Cicconi Massi è anche l'artista che ha lanciato Riccardo Scamarcio nel suo lungometraggio "Prova a volare". In mostra una selezione di scatti realizzati dal 1990 a oggi. Dai lavori di corporate "Italian Contemporary Excellence" per Altagamma, "Il Calzolaio Prodigioso" per il museo Salvatore Ferragamo e altri realizzati per alcune riviste di moda, fino al percorso di ricerca artistica come la serie "Le donne volanti".