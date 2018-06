Mostra su Macario apre Archivissima

TORINO, 6 GIU - La mostra sull'attore e comico torinese Erminio Macario, tra le maschere più importanti del teatro italiano, nell'atrio del Teatro Carignano di Torino, ha aperto oggi la prima edizione del festival Archivissima. Una tre giorni dedicata a 150 archivi italiani, pubblici e privati. La mostra è composta da una ventina di foto cartacee e 80 digitali provenienti dal Fondo della Biblioteca Museo Teatrale Siae. Ad inaugurarla c'era oggi il figlio dell'attore, Mauro Macario. "Mio padre non usava custodire foto, immagini, ricordi della sua professione - ha detto il figlio dell'attore - per cui questa mostra è particolarmente importante. Gli archivi italiani custodiscono la nostra memoria culturale sulla quale si fonda la identità del nostro paese". Il festival, nato da un'evoluzione del format "La Notte degli Archivi", tenutosi per due edizioni, fa parte del calendario eventi italiani dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018. Vi partecipano 150 archivi nazionali.