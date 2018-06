Bohème, giovani in periferie del mondo

ROMA, 07 GIU - Non ci sarà il fascino della Parigi dell'800, ma tutta la diversità multietnica, il fermento culturale e il degrado delle periferie del mondo: è questa La Bohème che il regista Alex Ollé de La Fura del Baus presenterà all'Opera di Roma, a partire dal 13 giugno, in un nuovo allestimento, coprodotto con il Regio di Torino, che conclude la stagione del Costanzi. Il titolo di Puccini, in scena per 11 recite fino al 24 giugno con la direzione dell'orchestra affidata all'ungherese Henrik Nánási al debutto sul podio romano, abbandonerà la romantica Ville Lumière per approdare in un luogo oscuro, fuori dal tempo. Una metropoli immaginaria e turbolenta, forse assimilabile a tutte le città contemporanee, resa viva da un gruppo di giovani di belle speranze, fragili e precari, ma desiderosi di futuro e con il sogno rivoluzionario della felicità. Sul palco il pubblico vedrà alternarsi 3 cast. A firmare le scene è Alfons Flores, i costumi e le luci sono di Luc Castells e Urs Schonebaum.