Festa Libro Ebraico, Yehoshua a Ferrara

FERRARA, 7 GIU - Lo scrittore israeliano Abraham B. Yehoshua, tra i maggiori interpreti del rapporto elettivo che da secoli lega l'ebraismo alla letteratura, parteciperà alla Festa del libro ebraico in programma domenica 10 giugno a Ferrara, che per la prima volta avrà come teatro il Meis, Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah. Yehoshua terrà una lectio magistralis sul tema 'Il libro ebraico' alle 17 al Comunale, introdotta dal direttore del Meis, Simonetta Della Seta. Il Museo sarà aperto non-stop dalle 9 alle 18, con visite guidate al percorso espositivo 'Ebrei. Una storia italiana. I primi mille anni', a cura di Anna Foa, Giancarlo Lacerenza e Daniele Jalla, con i contributi video di sette esperti e oltre 200 oggetti (molti dei quali preziosi e rari), da musei di tutto il mondo. A introdurre il pubblico ai temi del Meis sarà lo spettacolo multimediale 'Con gli occhi degli ebrei italiani', a cura di Giovanni Carrada (autore di Superquark) e Simonetta Della Seta