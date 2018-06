Adelita Husni-Bey in mostra a Modena

MODENA, 7 GIU - La Galleria Civica di Modena ospita dal 9 giugno al 26 agosto 'Adunanza', mostra che riunisce l'eterogenea produzione di Adelita Husni-Bey sviluppata negli ultimi dieci anni tra video, installazioni, opere pittoriche, serie fotografiche, disegni e lavori su carta. E' la sua prima vasta personale in un'istituzione italiana: l'artista, che vive a New York, si è distinta nel panorama internazionale partecipando a manifestazioni come la Biennale d'Arte di Venezia nel 2017, tra i rappresentanti del Padiglione Italia, e la mostra 'Being: New Photography 2018' al MoMA di New York. Fin da giovanissima Adelita Husni-Bey (Milano, 1985) si interessa a temi politici e sociali complessi indagandoli attraverso studi di sociologia, teorie educative anarco-collettiviste e pratiche d'insegnamento sperimentali. Le sue opere si fondano e nascono da processi collettivi, nella forma di workshop e giochi di ruolo con la partecipazione di varie tipologie di comunità, tra cui studenti, atleti, giuristi e attivisti politici.