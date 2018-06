Orchestra Rai, stagione punta a giovani

TORINO, 7 GIU - Il direttore principale James Conlon inaugura il 19 ottobre, all'Auditorium Toscanini di Torino, la stagione dell'Orchestra Nazionale della Rai. Sono 22 i concerti in cartellone - presentato oggi dal direttore di Rai Cultura Silvia Calandrelli, dal direttore artistico Ernesto Schiavi e dal sovrintendente Pasquale d'Alessandro - pensati per "tesorizzare l'aumento di pubblico, soprattutto giovanile, della passata edizione". In programma, oltre a Conlon, alcune tra le migliori bacchette come Kirill Petrenko, Fabio Luisi e Christoph Eschenbach. Quest'anno la rassegna Rai Nuovamusica, dedicata alla musica contemporanea, è inserita nella stagione principale con tre concerti dedicati a Bartok, agli ungheresi Ligeti e Kurtag, al compositore e direttore Premio Oscar Tan Dun, Petrassi e Schonberg. I concerti sono in diretta su Radio3 e Rai5. Ulteriore impulso verrà dato al programma per le scuole '!Wow! World! Orchestra Wonderful' che coinvolge 1.500 studenti.