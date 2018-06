Studioso, c'è pianta Lecco di Leonardo

MILANO, 7 GIU - Convinto che il paesaggio che circonda Monna Lisa non sia la Val d'Arno o il Montefeltro ma piuttosto il paesaggio lariano con il monte Barra e il fiume Adda, Riccardo Magnani, che ha accantonato la laurea alla Bocconi, per diventare studioso di Leonardo da Vinci, annuncia di aver trovato in un codice del genio toscano una pianta della città di Lecco. Più precisamente nel manoscritto L conservato a Parigi all'Institut de France. Il lecchese Magnani, che ancora non si è confrontato con altri studiosi, è convinto che lo schizzo presenti "inequivocabili riferimenti alla urbanizzazione della città ai tempi di Leonardo antecedenti alla costruzione delle fortificazioni leonardesche". E comunque ritiene che anche la provenienza (il manoscritto L è stato sottratto dalla biblioteca ambrosiana di Milano insieme ad altri volumi da Napoleone) deponga a favore di questa teoria. Si tratta di "un ritrovamento importante - ha spiegato - in quanto conferma il fortissimo legame esistente tra Leonardo e la città di Lecco".