Ciak d'oro 2018 tra Ammore e Guadagnino

ROMA, 7 GIU - I Ciak d'oro 2018, premi del magazine diretto da Piera Detassis (votati da 100 giornalisti e critici e da una giuria di lettori), sono divisi quest'anno tra un musical innovativo e spiazzante, in salsa napoletana, e un film squisitamente d'autore e dal respiro internazionale. A trionfare infatti sono due film italiani a 'stridere' per cifra stilistica: AMMORE E MALAVITA dei Manetti Bros e CHIAMAMI COL TUO NOME di Luca Guadagnino. Il primo ottiene ben cinque premi (regia, colonna sonora, canzone originale (Bang Bang), attrice non protagonista a Claudia Gerini a cui si aggiunge il Ciak Colpo Di Fulmine a Serena Rossi), mentre il film di Guadagnino ottiene il premio più prestigioso, quello di miglior film, e anche montaggio e manifesto. Alla cerimonia della consegna dei premi a Roma con la conduzione di Geppi Cucciari, un Ciak va anche a Paola Cortellesi e Antonio Albanese, interpreti di COME UN GATTO IN TANGENZIALE di Riccardo Milani e a NAPOLI VELATA di Ferzan Ozpetek (scenografia e costumi).