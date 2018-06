Stato Sociale, vita in vacanza e in tour

ROMA, 7 GIU - Dopo una primavera di "vacanza" Lo Stato Sociale si rimette al lavoro: la band torna dal vivo l'8 giugno al Carroponte di Milano. A seguire i 5 ragazzi saranno il 12 giugno a Bologna, per un concerto offerto dal Comune nell'ambito di Bologna Estate 2018, il 4 luglio a Padova, l'11 a Collegno (TO), il 13 a Roma, il 14 a Molfetta (BA), il 22 a Scario (SA), il 23 a Recanati (MC). Ad agosto Lo Stato Sociale sarà il 3 a Reggio Emilia, il 4 a Livorno, il 9 a Canicattì (AG), l'11 a Castrignano dei Greci (LE), il 15 a Pescara. La band incontrerà i fan anche in alcuni eventi dell'estate italiana: il 9 giugno saranno ospiti della Notte del Liscio a Gatteo a Mare, il 10 Giugno al Pizza Village di Napoli, il 14 luglio di Musicultura a Macerata e il 19 luglio del Festival Gaber a Camaiore.