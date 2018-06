Prince, 21/9 Piano & A Microphone 1983

ROMA, 7 GIU - Il 21 settembre uscirà, nel giorno di quello che sarebbe stato il 60/o compleanno di Prince, Piano & A Microphone 1983. Lo ha annunciato il Prince Estate, in collaborazione con Warner Bros. Records. Le nove tracce, per un totale di 35 minuti di audio, sono state estrapolate da una cassetta inedita che il folletto di Minneapolis registrò al piano nello studio della propria casa nel 1983. L'album sarà disponibile su cd, lp, Deluxe CD+LP, pubblicazione digitale e pre-save per lo streaming. "La grezza, intima registrazione, che avvenne all'inizio della carriera di Prince poco prima di raggiungere la fama internazionale, è simile nella struttura al Piano & A Microphone Tour con il quale concluse la sua carriera nel 2016", afferma il consulente della Prince Estate Entertainment, Troy Carter. "Siamo entusiasti di avere l'opportunità di dare ai fan un assaggio della sua evoluzione e dimostrare come nell'ultimo periodo della sua carriera il piano e la sua voce divennero un tutt'uno".