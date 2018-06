Bandabardò in tour per 25 anni carriera

ROMA, 7 GIU - La Bandabardò, una della live band più vitali in Italia, compie 25 anni di attività e li festeggia nel modo che più le è consono, cioè sul palco. "25" è dunque il nome del nuovo tour in partenza il 9 giugno da Breno (BS). "25" sarà il modo bardozziano di raccontare l'Italia attraversata e conosciuta in questi 25 anni. Un modo per restituire al pubblico un po' dell'affetto e dei sorrisi ricevuti. Queste le date confermate per il nozze d'argento show: 9 giugno Breno (BS), 16 giugno Decontra di Scafa (PE), 22 giugno Vicchio (FI), 29 giugno Tolmezzo (UD), 30 giugno Nomi (TN). A luglio la Bandabardò sarà il 14 a Pontremoli (MS), il 20 a Sesto San Giovanni (Mi), il 27 a Palmoli (Ch). Ad agosto, l'1 a Roma, il 10 a Rispescia (GR), il 12 a Pineto (TE), il 15 a Palermiti (CZ), il 18 a Porcelle di Tornimparte (AQ), il 19 ad Ariano Irpino (AV), il 21 a Villa San Pio X (AP), il 25 ad Abbasanta (OR).