Ciak per fiction Rai1 Mentre ero via

ROMA, 8 GIU - Dopo il successo di Un'altra vita e di Sorelle, sono iniziate le riprese di Mentre ero via, nuovo capitolo dell'ideale collection di serie incentrate sul tema della rinascita femminile, in onda su Rai1 e coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy. La serie è scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta ed è diretta da Michele Soavi. Mentre ero via racconterà la forza di una donna e la sua straordinaria capacità di rinascita dopo aver lottato per riprendere in mano la sua vita. Protagonista della storia sarà Vittoria Puccini e, al suo fianco, ci sarà Giuseppe Zeno. Il set di Mentre ero via - 6 puntate da 100' - si è aperto a Roma e le riprese proseguiranno poi a Verona. Nel cast, fra gli altri, ci saranno anche Stefania Rocca, Carmine Buschini, Francesca Cavallin, Flavio Parenti, Mariano Rigillo.