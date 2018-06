Nasce 'The passenger' di Iperborea

ROMA, 8 GIU - E' nato 'The Passenger', un nuovo progetto di Iperborea 'Per esploratori del mondo', dedicato a reportage letterari e saggi narrativi che raccontano la vita contemporanea di un paese e dei suoi abitanti. Tante storie e diverse voci per scoprire, capire, approfondire, lasciarsi ispirare. Il primo titolo, in uscita il 14 giugno, sarà dedicato all'Islanda. A fare da contorno, una serie di rubriche, box esplicativi, cartine, infografiche, illustrazioni originali, e "consigli d'autore". Ogni numero ospiterà un progetto fotografico originale, a cura di un fotografo internazionale inviato nel paese a documentare le storie più significative. In 'The Passenger - Islanda' (pp 176, euro 18,90), figurano tra gli altri lo scrittore, drammaturgo e pittore Hallgrímur Helgason sbalordito da questi strani alieni vestiti da trekking che hanno invaso la sua città; il premio Nobel Halldór Laxness allarmato, già nel 1970, dalla devastazione delle più remote valli del paese per lo sfruttamento delle risorse naturali.