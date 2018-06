Pm, accertamenti su morte Appiano

MILANO, 08 GIU - La Procura di Milano ha aperto un fascicolo a Modello 45, per ora quindi senza indagati e ipotesi di reato, sulla morte della scrittrice, giornalista e opinionista Tv Alessandra Appiano che si è tolta la vita domenica scorsa a Milano. Secondo quanto si è saputo, il fascicolo, trasmesso dal pm di turno Angelo Renna al dipartimento Ambiente, salute e lavoro, coordinato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, è teso a verificare se vi siano state negligenze o omissioni nella vicenda della morte della scrittrice che, la mattina di domenica, aveva lasciato la clinica Villa Turro, alla periferia di Milano, specializzata nella cura dei disturbi dell'umore, dove era ricoverata da qualche giorno, per andare in un albergo distante alcune centinaia di metri e gettarsi nel vuoto. E' già stata eseguita l'autopsia.