Una donna, inedito figlia d'Annunzio

ROMA, 9 GIU - Il dattiloscritto inedito di 'Una donna', un romanzo breve della figlia di Gabriele d'Annunzio, Renata Montanarella - chiamata dal Poeta la 'Sirenetta' - è stato donato alla Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, di cui è presidente Giordano Bruno Guerri. Ambientato per la maggior parte a Venezia, racconta la storia di Lina, giovane danzatrice che viene abbandonata dal suo amante quando scopre di essere incinta. Costituito da 112 pagine numerate, il dattiloscritto era fra le carte di Francesco Montanarella, terzultimo figlio di Renata e Silvio Montanarella. Non si conosce l'anno in cui il romanzo venne affidato, e con quale scopo, dalla madre a Francesco, morto nel 2016. La vedova, Giovanna Montanarella, in accordo con la cognata Maria Teresa, ha deciso ora di farne dono. Nata dalla relazione del Poeta con Maria Anguissola Gravina, Renata aveva dunque ambizioni letterarie. "Molti elementi della narrazione sembrano emergere dalle vicende biografiche della Sirenetta" come dice Giordano Bruno Guerri.