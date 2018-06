Pitti Uomo tra gentleman gitani marinai

ROMA, 9 GIU - E' un uomo in giacca-maglia in jersey, polo e foulard, naturalmente elegante e votato al lusso discreto, poco esibito (Lardini). Anche se in cuor suo sogna di trascorrere vacanze in libertà concedendosi qualche trasgressione, come quella d'immaginare d'essere il 're dei gitani' (Gabriele Pasini) oppure il comandante di un panfilo in crociera in mari esotici (Serac). In attesa si concede molti week end outdoor. E' questo l'uomo che si affaccia all'orizzonte del salone fiorentino di Pitti N.94. Un nuovo gentleman sensibile alla qualità della vita, non più intesa come riflesso del mondo esterno, ma come espressione individuale di un modo di essere, incarnata da uno stile personale, che strizza l'occhio al lusso e all'ambiente, al look essenziale fuso con la ricerca, visibile nella struttura dei capi morbidi ma consistenti, in tessuti con trattamenti esclusivi. L'uomo di Pitti non ha paura d'esaltare il suo guardaroba ricorrendo al colore come vuole Lardini che ha pensato alle figure delle illustrazioni di Gruau.