Dogman film anno a Ischia Global Fest

NAPOLI, 10 GIU - E' 'Dogman' il 'Film italiano dell'anno' alla 16esima edizione di Ischia Global Film & Music Festival: il regista Matteo Garrone, il protagonista Marcello Fonte, premiato come miglior interprete maschile a Cannes, e il co-protagonista Edoardo Pesce riceveranno l'Ischia Award mercoledi 18 luglio al termine di una proiezione speciale. Lo annuncia Cheryl Boone Isaacs, ex-presidentessa dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences e chairperson del Global fest 2018 insieme al produttore Andrea Leone. Nella stessa serata del 18 luglio, il produttore musicale Quincy Jones, riceverà il premio 'Ischia William Walton Music Award' in occasione dei 60 anni di carriera. Tra gli ospiti del Global Festival anche i registi Terry Gilliam con l'anteprima italiana di 'The Man Who Killed Don Quixote', Bobby Moresco (impegnato anche nel casting di 'Lamborghini') con l'anteprima di 'Bent' e Bille August.