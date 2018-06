Miss Mondo Italia 2018 è Nunzia Amato

GALLIPOLI (LECCE), 11 GIU - E' Nunzia Amato, 21 anni, di San Gennaro Vesuviano, in Campania, la neoeletta Miss Mondo Italia 2018. Alta un metro e 80 centimetri, occhi verdi, capelli lunghi castani, studia Giurisprudenza e sogna di diventare attrice e modella. La miss ha avuto la meglio sulle altre 49 concorrenti nella finale nazionale del concorso che da 11 anni si volge a Gallipoli, in Salento. Tra novembre e dicembre volerà in Cina, sull'isola di Sanya, dove si terrà la finale internazionale di Miss World. "E' fantastico, un sogno unico - dice dopo aver ricevuto la corona da Stefano De Martino, conduttore dell'evento -. Adoro fare nuove esperienze, conoscere nuove persone e confrontarmi con loro. Se devo essere sincera sino in fondo non mi aspettavo di raggiungere questo obiettivo".