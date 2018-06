Furlan direttore creativo De Rigo Vision

ROMA, 11 GIU - Enrico Furlan è il nuovo direttore creativo di tutti i marchi di occhiali del gruppo De Rigo Vision, dopo essere entrato in azienda nel 2016 con il ruolo di direttore creativo per Police, Sting e Lozza, l'azienda De Rigo ha deciso di affidare al designer la direzione creativa di tutti i brand in portfolio. Furlan avrà il compito di supervisionare e coordinare lo sviluppo delle collezioni di tutti i marchi prodotti - con un focus particolare sugli house-brand Lozza, Police e Sting - in sinergia con l'ufficio prodotto interno e gli uffici creativi delle licenze in modo da sviluppare collezioni in grado di rispecchiare fedelmente l'identità di ogni singolo brand. Per Police Furlan continuerà ad occuparsi in prima persona del coordinamento creativo di tutti i prodotti lifestyle del brand lavorando a stretto contatto con i partner licenziatari delle linee di orologi, gioielli, profumi e piccola pelletteria.