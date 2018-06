Premio Fabrizio Frizzi ad Andrea Delogu

ROMA, 11 GIU - Andrà ad Andrea Delogu il neonato premio Fabrizio Frizzi, primo riconoscimento intitolato al conduttore, creato, in accordo con la famiglia Frizzi al Festival Nazionale del cinema e della televisione - Città di Benevento, arrivato alla 2/a edizione, in programma dal 4 al 9 luglio. "Abbiamo scritto a Fabio Frizzi, alla famiglia, chiedendo di poter istituire un premio dedicandolo a Fabrizio - spiega all'ANSA il direttore del Festival Antonio Frascadore -. Abbiamo deciso insieme che andasse a un conduttore o conduttrice emergente della televisione italiana che si fosse distinto nella stagione. Abbiamo scelto Andrea Delogu, che sta facendo tanto e bene". Frizzi aveva condotto nel 2017 il gala finale della prima edizione del Festival Bct (Benevento Cinema Televisione): "Ci aveva dato fiducia. L'avevamo sentito fino a pochi giorni prima della sua scomparsa perché ci teneva tanto ad esserci anche quest'anno. Non potevamo non pensare a lui - aggiunge Frascadore -. Ricorderemo Fabrizio anche in altre maniere"