Sneakers da autore Bacio Salvini-Di Maio

ROMA, 11 GIU - Tv Boy, popolare esponente della street art noto per l'opera Il Bacio, che ritrae simbolicamente Salvini e Di Maio nell'atto di baciarsi, ha firmato una serie di sneakers in edizione limitata con Moa Master of Arts, brand di calzature italiano che fonda i suoi valori e la sua creatività sull'arte. Il lancio della collaborazione a Firenze nel corso di Pitti Uomo. "Urban Pop Sneaker" è il titolo della collezione. L'artista italiano che vive a Barcellona, ha rieditato il make-up di una sneaker in pelle della linea Playground e le scarpe da tennis in pelle della main collection. Tv Boy è diventato noto in tutto il mondo per la serie Modern Icons, le opere che ritraggono gli abbracci tra personaggi come Renzi e Berlusconi, Fedez e Chiara Ferragni, Papa Francesco e Trump, Messi e Cristiano Ronaldo. Tv Boy è il fondatore del movimento Urban Pop Art.