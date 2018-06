Napoli ricorda Troisi, filmati inediti

NAPOLI, 11 GIU - Una tre giorni in piazza del Plebiscito per ricordare e omaggiare Massimo Troisi e il trio La Smorfia di cui ricorrono i 40 anni dalla nascita. L'appuntamento è per il 22, 23 e 24 giugno. Un evento che, per la prima volta, vede accanto a tanti artisti e amici di Troisi anche il coinvolgimento della famiglia. Il progetto 'Revuoto 2018' nasce da un'idea di Lello Arena e di Mario Esposito a cui Enzo De Caro e Stefano Veneruso, nipote di Troisi, si sono uniti con entusiasmo. ''Questo appuntamento - ha spiegato Arena - nasce dalla mia esigenza di voler far sì che Massimo potesse ancora una volta recitare con la sua straordinaria potenza attoriale davanti al suo pubblico ed è anche una festa per La Smorfia che è stato il luogo in cui il suo immenso talento è potuto crescere''. Tra le chicche dell'evento la proiezione di filmati inediti di vita familiare di Troisi. ''La famiglia - ha spiegato il nipote - ha messo a disposizione un patrimonio inedito di video e testimonianze della vita privata di Massimo''.