Di Fuksas Centro Congressi Gerusalemme

TEL AVIV, 11 GIU - L'architetto italiano Massimiliano Fuksas sta progettando il nuovo 'Centro congressi internazionale' (Icc) situato nel 'Gateway District' di Gerusalemme e votato a diventare "la Porta d'ingresso alla città grazie alla presenza di attività finanziarie, commerciali, culturali, turistiche e d'intrattenimento". Fuksas interverrà al Festival dell'architettura israeliana a Tel Aviv con una lecture intitolata 'Love will save the worls-Number 6'. Obiettivo dell'opera di Gerusalemme - ha spiegato l'architetto - è di "rinnovare ed ingrandire il Centro Congressi Internazionale per affermare la vocazione culturale del distretto". Il progetto gli è stato commissionato - ha sottolineato Fuksas - dal direttore generale dell'Icc-Jerusalem Mira Altman e dal presidente dello stesso David Shimron che hanno visitato la 'Nuvola' a Roma. Nella zona del nuovo Congresso sorgeranno anche un Hotel di circa 10 piani, un edificio per uffici di 6-10 piani, due business tower di 36 piani, luoghi per lo shopping ai piani terra.