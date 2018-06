Arte: Venezia,'Art Night' illumina città

VENEZIA, 11 GIU - La notte dell'arte torna a illuminare Venezia, il 23 giugno, per l'ottava edizione di Art Night, la manifestazione ideata e coordinata dall'Università Ca' Foscari in collaborazione con il Comune di Venezia. La manifestazione prenderà il via a partire dalle ore 18.00, con l'apertura dei cancelli di Ca' Foscari e diverse iniziative, all'insegna anche della musica, animeranno vari punti della città con l'apertura serale gratuita di musei, fondazioni, gallerie, librerie, istituzioni, teatri e associazioni culturali. Numero se le istituzioni coinvolte e tanti gli appuntamenti in programma, da Punta della Dogana ai Musei Civici, "Casa dei Tre Oci", Collezione Peggy Guggenheim, Palazzo Cini, Fondazione Querini Stampalia, solo per citare alcune delle istituzioni partecipanti. Per i bambini sono previsti laboratori creativi, come la "ridipintura" della facciata di palazzo Foscari, ed altre attività.