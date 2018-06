On Dance, al via grande festa di Bolle

MILANO, 12 GIU - Con l'Opening Show di lunedì sera al Castello Sforzesco è entrata nel vivo On Dance, la grande festa della danza ideata e voluta dall' etoile della Scala Roberto Bolle. Una serie di eventi che fino a domenica travolgono tutta la città, tra spettacoli, workshop gratuiti di danza classica e contemporanea, flash mob, mostre fotografiche e installazioni live, ritrovi notturni di tango, maratone di swing. Per assistere alla serata inaugurale, in centinaia si sono messi in fila lungo il perimetro del Castello Sforzesco ore prima dell'apertura dei cancelli. Molti sono rimasti fuori. Sul palco un instancabile Bolle che si è esibito anche accompagnato al pianoforte da Stefano Bollani.