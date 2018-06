Festival 'Concentrico', 5 prime a Carpi

CARPI (MODENA), 12 GIU - Al via la quarta edizione di 'Concentrico-Festival di Teatro all'aperto', che dal 13 giugno renderà Carpi per una settimana un grande palcoscenico all'aperto con 17 compagnie che si esibiranno in 40 spettacoli, di cui 5 per la prima volta in Italia. "Il programma spazia dal circo alla prosa, fino al teatro ragazzi e ai grandi spettacoli di piazza che animeranno il centro storico", anticipano Andrea Rostovi e Maddalena Caliumi, organizzatori della kermesse. Nel programma della giornata inaugurale anche la prima nazionale della compagnia polacca Teatr Ósmego Dnia, soprannominata the Rolling Stones of theatre, che porteranno in Piazza Martiri 'Children of the Revolution'. La compagnia, fondata nel 1964, è accompagnata dagli studenti dell'Accademia delle arti dell'Università di Osjiek, in Croazia, con i quali è stato realizzato il nuovo spettacolo. Giovedì nel cortile d'onore di Palazzo Pio in scena 'Un eschimese in Amazzonia', della compagnia The Baby Walk, vincitore del Premio Scenario 2017.