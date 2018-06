Gavin James, nuovi brani e hit acustiche

MILANO, 12 GIU - In poco più di un'ora il cantautore e musicista irlandese Gavin James ha incantato il pubblico di Milano giunto in Santeria Social Club l'11 giugno per il suo debutto dal vivo in Italia. Da solo alla chitarra elettrica e acustica, o con l'accompagnamento aggiuntivo di un piano elettrico, James non si è limitato a eseguire i brani del suo album di debutto, 'Bitter Pill', piccolo caso discografico che l'ha portato a un tour mondiale e ad aprire per Ed Sheeran e Sam Smith. Lo show inizia con 'Till The Sun Comes Up', acclamata dal centinaio di presenti. Dopo essersi scatenato sulle corde con 'Coming Home', esibendo quindi non solo le note di testa del suo canto leggero, ma anche un carisma muscolare in una scaletta con anticipazioni di brani inediti e altri conosciuto. L'irlandese regala al pubblico milanese una sua trovata ricorrente: sceso dal palco esegue senza amplificazione e tra le persone 'You Don't Know Me', canzone resa celebre da Ray Charles.