Parte Il supplente con Saviano-Maionchi

ROMA, 12 GIU - Cosa accadrebbe se un giorno, in una classe di quinta superiore, l'insegnante fosse assente e, a sorpresa, si presentasse un personaggio famoso, un talent, un giornalista, uno scrittore? E' proprio quello che accadrà ne "Il supplente", il nuovo programma di Rai2, ideato e prodotto da Palomar Entertainment, in onda da mercoledì 13 giugno alle 21.20. Il supplente è un nuovo factual che offre l'occasione di gettare uno sguardo sul mondo della scuola e sui giovani studenti, sulle loro speranze e i loro sogni. Nella prima puntata al Convitto Nazionale "Giordano Bruno", liceo classico di Maddaloni (Caserta), Saviano sostituirà il professore di storia, perché "è necessario avere uno sguardo che attraversa il tempo". Mara Maionchi ama le sfide e non si tira indietro: sarà la supplente di inglese al liceo linguistico "Artemisia Gentileschi" di Milano. J-Ax ed Enrico Mentana saranno i "supplenti" della seconda puntata, in onda il 20 giugno, Flavio Insinna della terza e ultima puntata in onda il 27 giugno.