My Generation apre Biografilm Festival

BOLOGNA, 12 GIU - Preceduto dal cartellone di eventi collaterali Biografilm Park con proiezioni, spettacoli, incontri e concerti, sarà la pellicola 'My generation' - con protagonista l'attore premio Oscar Michael Caine - a dare il via, il 14 giugno a Bologna al 14/o Biografilm Festival. Il regista dell'opera David Batty farà poi parte della giuria per i film in concorso. Tra gli ospiti di spicco della manifestazione - in programma fino al 21 - lo spagnolo Carlos Saura, autore di 'Renzo Piano: The architect of light' in anteprima mondiale il 14 in Cineteca e la madrina del Festival, Carmelia Jordana interprete di 'Le brio' al fianco di Daniel Auteil. Quest'anno, ha spiegato il direttore di Briografilm, Andrea Romeo, la rassegna si allarga a 12 location della città metropolitana: "una scelta coerente con l'idea di una città più coinvolgente e inclusiva". Sono 93 con 79 anteprime nazionali e 19 mondiali i film in programma: alcuni provengono da Cannes per molti altri si tratta dell'unica visione pubblica italiana.